На Львовщине четверо рыбаков провалились под лед - один из них скончался по дороге в больницу от переохлаждения

В Яворивский отдел полиции 9 февраля около 19.00 поступило сообщение о том, что на водоеме вблизи села Новый Яр рыбаки провалились под лед и пытаются спастись, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"О происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащили их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева", - говорится в сообщении.

Лица пострадавших рыбаков установлены - ими оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 года. Трое из них госпитализированы, четвертый - старший из винничан, скончался по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения.

По данному факту следователи Яворивского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.