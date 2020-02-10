События

09:29 10.02.2020

В Украине прибывших из китайской провинции Хубэй будут изолировать на 14 дней

1 мин читать
В Украине прибывших из китайской провинции Хубэй будут изолировать на 14 дней

 Кабинет министров Украины в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV своим распоряжением установил временные ограничения и особые условия для въезда в страну людей, которые пребывали в провинции Хубэй Китайской Народной Республики.

"Установить: временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенных Министерством здравоохранения учреждениях", - говорится в распоряжении правительства от 3 февраля 2020 года № 93-р.

Также Кабмин установил режим повышенной готовности единой государственной системы гражданской защиты для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня в результате возможного распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Теги: #коронавірус #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:38 09.02.2020
Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% госаппарата в 2020 году

Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% госаппарата в 2020 году

20:14 09.02.2020
Гончарук о кадровых изменениях в правительстве: Мы думаем усилить социальный блок

Гончарук о кадровых изменениях в правительстве: Мы думаем усилить социальный блок

20:02 09.02.2020
Идея назначения в правительство экс-вратаря "Динамо" Шовковского серьезно еще не обсуждалась - Гончарук

Идея назначения в правительство экс-вратаря "Динамо" Шовковского серьезно еще не обсуждалась - Гончарук

19:41 09.02.2020
В Кабмине может появиться новый вице-премьер по экономическому блоку

В Кабмине может появиться новый вице-премьер по экономическому блоку

17:04 07.02.2020
Кабмин уволил Парфененко с должности первого замглавы ФГИ

Кабмин уволил Парфененко с должности первого замглавы ФГИ

13:41 07.02.2020
Правительство Украины к 2025г планирует до 83% увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин

Правительство Украины к 2025г планирует до 83% увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин

20:21 06.02.2020
Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

18:09 06.02.2020
Кабмин согласовал назначение Макарова и.о. главы правления ОГХК, документ исчез с правительственного портала

Кабмин согласовал назначение Макарова и.о. главы правления ОГХК, документ исчез с правительственного портала

16:33 06.02.2020
Кабмин намерен упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства - Дубилет

Кабмин намерен упростить и сократить в сроках процедуру получения украинского гражданства - Дубилет

14:03 05.02.2020
Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

Нардепы экономического комитета Рады выступили за создание в Минпромполитики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один военнослужащий получил ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 91 новый случай смерти из-за нового коронавируса

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Призыв на срочную службу с 18 и 19-ти лет будет добровольным

Аваков: Дипломатия найдет пути для возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны планирует возведение мобильных городков для военнослужащих ВСУ

Бюджет США на 2021 год предусматривает увеличение расходов на оборону и сохранение помощи Украине

"Паразиты" получили главный "Оскар"

НАСА перенесло запуск грузового корабля к МКС

Один военнослужащий получил ранения вследствие 9 обстрелов боевиков на Донбассе

На мосту им.Патона с 10 февраля ограничат движение с целью мониторинга деградации и дефектов сооружения

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек, скончались 908

Спасатели ликвидировали пожар на вещевом рынке в Хмельницке, пострадавших нет

На границе с Польшей у гражданки Украины изъяли более 100 предметов антиквариата

В Днепре горело общежитие семейного типа, госпитализировано 5 пострадавших

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА