В Украине прибывших из китайской провинции Хубэй будут изолировать на 14 дней

Кабинет министров Украины в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV своим распоряжением установил временные ограничения и особые условия для въезда в страну людей, которые пребывали в провинции Хубэй Китайской Народной Республики.

"Установить: временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенных Министерством здравоохранения учреждениях", - говорится в распоряжении правительства от 3 февраля 2020 года № 93-р.

Также Кабмин установил режим повышенной готовности единой государственной системы гражданской защиты для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня в результате возможного распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.