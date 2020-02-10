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07:54 10.02.2020

НАСА перенесло запуск грузового корабля к МКС

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НАСА перенесло запуск грузового корабля к МКС

В связи неблагоприятными погодными условиями и возникшими техническими проблемами на старте запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman к Международной космической станции (МКС) отложен на несколько суток, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA перенесло, по меньшей мере, на четверг 13 февраля в 04:05 (по времени Восточного побережья США) следующую попытку запуска в связи с неблагоприятным прогнозом погоды в предстоящие двое суток и временем, необходимым для решения проблемы наземного обеспечения", - говорится в сообщении.

Запуск планировалось осуществить в понедельник по московскому времени с космодрома NASA Уоллопс, на котором расположен на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Корабль в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль, должен доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это будет уже 13-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Теги: #мкс #сша #корабль #запуск
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