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01:04 09.02.2020

В зону проведения ООС отправился сводный отряд хмельницких полицейских

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В зону проведения ООС отправился сводный отряд хмельницких полицейских

      В субботу в Донецкую область отправился сводный отряд хмельницких полицейских, которые заменят там своих коллег и в течение двух месяцев будут нести службу по охране общественного порядка в зоне ООС.

      "Основу отряда составили бойцы спецроты "Богдан", сотрудники управления патрульной полиции в Хмельницкой области и других подразделений ГУНП", - сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

      В зоне проведения ООС хмельницкие полицейские будут помогать местным коллегам обеспечивать общественный порядок и выполнять другие задачи, поставленные руководством.

      "Я убежден, что вы с честью и достоинством выполните свой профессиональный долг и вернетесь домой живыми и невредимыми", - сказал замначальника ГУНП в Хмельницкой области Валентин Билянский.

Теги: #ротация #оос #полиция
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