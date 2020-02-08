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21:08 08.02.2020

Минобороны планирует возведение мобильных городков для бойцов ВСУ

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Минобороны планирует возведение мобильных городков для бойцов ВСУ

      Одним из приоритетов в деятельности Минобороны Украины является развитие и развитие военной инфраструктуры, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

      "Планируем в ближайшее время построить два качественно новых инфраструктурных объекта - военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО", - сообщил министр во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов в субботу вечером, сообщает пресс-служба Минобороны.

      Также глава оборонного ведомства рассказал о перспективах возведения мобильных городков для военнослужащих ВС Украины.

      "Еще одним интересным и новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих", - отметил Загороднюк, добавив, что лагерь также будет соответствовать стандартам НАТО.

      По его словам, подобные объекты довольно привлекательными для украинского военного ведомства, так как содержат целый ряд преимуществ, таких как: скорость строительства, мобильность и тому подобное.

      "В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно. Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задачи наши танкисты", - подчеркнул министр.

Теги: #всу #минобороны #городок #загороднюк
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