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13:09 08.02.2020

У пяти британцев во Франции выявлен коронавирус

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Пять новых случаев заражения "уханьским" коронавирусом зарегистрированы к субботе во Франции, приводит слова министра здравоохранения страны Аньес Бузен французская газета "Фигаро".

Министр уточнила, что речь идет о четверых взрослых и одном ребенке, все они - британские подданные. Они госпитализированы в три больницы в городе Лионе.

Бузен пояснила, что в этом случае инфекцию "привез" во Францию британец, который 20-23 января посетил Сингапур. В настоящее время французские медики выясняют круг общения пациентов.

Кроме того, Бузен отметила, что на данный момент во Франции насчитывается 11 заразившихся коронавирусом. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные, по ее словам, вскоре смогут вернуться домой.

Теги: #коронавирус #франция #минздрав
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