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10:52 08.02.2020

В Киеве поезд на смерть сбил девушку

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В Киеве поезд на смерть сбил девушку

Следователи полиции Киева начали досудебное расследование в связи с гибелью на железнодорожных путях несовершеннолетней девушки, которая переходила в неустановленном месте и не заметила поезд, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на станции "Протасов Яр" поезд сбил девушку. (…) Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно выяснилось, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, и не обратила внимание на поезд, который приближался к станции", - сказано в сообщении.

Так, свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевшая не отреагировала, поскольку была в наушниках. От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте.

По данному факту следователями Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #дтп #поезд #смерть
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