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01:44 08.02.2020

В харьковском аэропорту и на Гоптовке усилены меры противоэпидемического контроля

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Харьковская область обеспечена всем необходимым для выявления и лечения людей, заразившихся коронавирусом 2019-нCoV, утверждает глава облгосадминистрации Алексей Кучер

"Мы четко определили учреждения, которые будут принимать людей, которые - не дай бог - заболеют. Дополнительно выделены средства в размере 600 тыс. грн, из них 100 тыс. - на тестовые системы для диагностики. Дополнительно проведено обучение сотрудников тех учреждений, которые должны определять людей с соответствующими симптомами", - цитирует Кучера пресс-служба ХОГА.

По его словам, кроме того, усилены меры противоэпидемического контроля в пункте пропуска Гоптовка и международном аэропорту "Харьков".

По состоянию на 7 февраля в области не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

Теги: #усиление #эпидконтроль #меры #харьковская_область #украина
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