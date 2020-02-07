Пожар грузовика на АЗС в Херсонской области ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар грузового автомобиля и поврежденной емкости с газом, который произошел на АЗС вблизи трассы в Бериславском районе Херсонской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 20:05 пожар локализован на площади 50 м. кв., а в 20:50 – ликвидирован", - сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что 7 февраля в 18:16 в районе урочища Шилова Балка Бериславского района водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с модулем газовой АЗС, в результате чего возник пожар.