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20:41 07.02.2020

В Херсонской области спасатели ликвидируют пожар грузовика и поврежденной емкости с газом на АЗС

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В Херсонской области спасатели ликвидируют пожар грузовика и поврежденной емкости с газом на АЗС

В Бериславском районе Херсонской области вблизи трассы спасатели ликвидируют пожар грузового автомобиля и поврежденной емкости с газом на АЗС, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на странице в Фейсбуке.

"7 февраля в 18:16 в районе урочища Шилова Балка Бериславского района водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с модулем газовой АЗС, в результате чего возник пожар", - говорится в сообщении.

Так, возникло горение грузового автомобиля и поврежденной емкости с газом объемом 15 куб.м. Отмечается, что пожар был локализован в 20:05 на площади 50 кв.м.

"Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 15 чел. личного состава и 4 ед. техники областной ГСЧС", - добавили в ведомстве.

Теги: #херсонская_область #азс #пожар
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