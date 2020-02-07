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19:59 07.02.2020

Конгресс должен удалить упоминания об импичменте - Трамп

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Конгресс должен удалить упоминания об импичменте - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Конгрессу США нужно избавиться от упоминаний о том, что в его отношении была инициирована и проведена процедура импичмента.

"Трампа спросили, должна ли Палата представителей исключить статьи об импичменте в отношении него. Он назвал это очень хорошим вопросом. Он считает, что упоминания об импичменте должны быть удалены, потому что "это был абсолютный политический обман", - приводит в своем твиттере слова Трампа корреспондент CBS News Марк Ноллер.

Трамп прокомментировал возможность дальнейшей совместной работы с демократами. "Президент Трамп сказал, что "на той стороне (демократов - ИФ) много зла" и что "они сошли с ума", цитирует американского лидера Ноллер.

При этом Трамп назвал демократов "неконструктивными людьми".

Президент США не обошел стороной и скандал вокруг спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая порвала копию речи послания президента США "О положении в стране". "Это был официальный документ. То, что она сделала, незаконно. Она нарушила закон", - считает Трамп. "Он назвал ее поступок "ужасным" и "очень неуважительным по отношению к Палате представителей и к стране", - пишет Ноллер.

В среду сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. Во втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Палата представителей, в которой большинство принадлежит демократам, в итоге выдвинула Трампу два обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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