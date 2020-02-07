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19:58 07.02.2020

По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

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По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

В г.Мукачево (Закарпатская область), где утром 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения, по приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова усилены меры безопасности.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", - сообщает пресс-служба МВД на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в Мукачево Закарпатской области в 09:50 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения.. Оба госпитализированы. Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, однако раненый остается в сознании.

По факту перестрелки в Мукачево, в результате которой были ранены два человека, начато уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", - указывается в сообщении.

На внеочередной сессии Мукачевского городского совета сегодня, 7 февраля, депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе и деятельностью правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка.

Теги: #мукачево #безопасность #мвд
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