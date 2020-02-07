По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

Генеральная прокуратура, после лишения ее права осуществлять расследования в ноябре прошлого года, передала детективам Национального антикоррупционного бюро 15 тыс. томов материалов по экономической части дел Майдана, заявил директор НАБУ Артём Сытник.

"Это 15 тыс. томов. Проблема в том, что прошло 5 лет, а дела не расследованы Генеральной прокуратурой, и сейчас они передаются. Я не могу сказать, что за этот период, пока они находятся у нас, детективы изучили 15 тыс. томов", - заявил Сытник на презентации отчета о деятельности НАБУ во втором полугодии 2019 года.

Директор Бюро также отметил, что сейчас в органе работают над тем, чтобы не допустить снятие европейских санкций с топ-чиновников времён президентства Виктора Януковича, срок которых истекает весной этого года.

"Мы понимаем риски. Поэтому у меня был разговор с генпрокурором касательно того, чтобы привлечь прокуроров, которые знают эти дела в процессуальные рабочие группы, и детективы максимально быстро вошли в курс дела, потому что мы понимаем, что ответственность за эти дела, хотим мы этого или нет, лежит на нас", - добавил Сытник.