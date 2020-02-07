События

16:31 07.02.2020

По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

1 мин читать
По делам Майдана Генпрокуратура передала в НАБУ 15 тыс. томов материалов расследования - Сытник

Генеральная прокуратура, после лишения ее права осуществлять расследования в ноябре прошлого года, передала детективам Национального антикоррупционного бюро 15 тыс. томов материалов по экономической части дел Майдана, заявил директор НАБУ Артём Сытник.

"Это 15 тыс. томов. Проблема в том, что прошло 5 лет, а дела не расследованы Генеральной прокуратурой, и сейчас они передаются. Я не могу сказать, что за этот период, пока они находятся у нас, детективы изучили 15 тыс. томов", - заявил Сытник на презентации отчета о деятельности НАБУ во втором полугодии 2019 года.

Директор Бюро также отметил, что сейчас в органе работают над тем, чтобы не допустить снятие европейских санкций с топ-чиновников времён президентства Виктора Януковича, срок которых истекает весной этого года.

"Мы понимаем риски. Поэтому у меня был разговор с генпрокурором касательно того, чтобы привлечь прокуроров, которые знают эти дела в процессуальные рабочие группы, и детективы максимально быстро вошли в курс дела, потому что мы понимаем, что ответственность за эти дела, хотим мы этого или нет, лежит на нас", - добавил Сытник.

Теги: #набу #сытник #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:21 07.02.2020
Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

15:17 07.02.2020
Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве

Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве

20:09 05.02.2020
Гражданин Бразилии осужден на 10 лет за контрабанду кокаина - прокуратура

Гражданин Бразилии осужден на 10 лет за контрабанду кокаина - прокуратура

18:06 05.02.2020
Рябошапка ожидает результатов расследования дела по факту прослушки Гончарука в течение двух недель

Рябошапка ожидает результатов расследования дела по факту прослушки Гончарука в течение двух недель

17:56 05.02.2020
Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет - Рябошапка

Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет - Рябошапка

15:10 05.02.2020
Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

15:04 04.02.2020
Прокуроры уведомили четырех участвовавших в проведении "парада пленных" боевиков "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с военнопленными

Прокуроры уведомили четырех участвовавших в проведении "парада пленных" боевиков "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с военнопленными

14:22 04.02.2020
Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

13:23 04.02.2020
Завершено расследование недекларирования доходов бывшим гендиректором "Укроборонпрома" - САП

Завершено расследование недекларирования доходов бывшим гендиректором "Укроборонпрома" - САП

10:51 04.02.2020
Офис генпрокурора продлил до 4 месяцев срок расследования убийства Шеремета

Офис генпрокурора продлил до 4 месяцев срок расследования убийства Шеремета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

Украина ведет переговоры с правительством КНР по эвакуации граждан из Уханя

Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

Из-за непогоды обесточены 203 населенных пункта в 8 областях Украины

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевое поражение

ПОСЛЕДНЕЕ

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

Украина ведет переговоры с правительством КНР по эвакуации граждан из Уханя

ГБР сообщило о подозрении пограничникам, организовавшим выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году

Замминистра инфраструктуры Форсюк пролоббировала новые правила для дорожного строительства стоимостью 6 млрд. грн

Нардепа Федину повторно вызывали для вручения подозрения на 12 февраля

Под Славянском нашли готовую к использованию противотанковую гранату, предотвратив теракт – ООС

Минцифры планирует объединить выдачу паспорта и ИНН для 14-летних граждан Украины

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказался давать показания до устранения следствием процессуальных нарушений

Минкультуры утвердило новые буферные зоны в Киеве и направило их в ЮНЕСКО

Адвокаты Дугарь принесли в Офис генпрокурора доказательства ее алиби и непричастности к убийству Шеремета, ходатайствуют о закрытии дела

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА