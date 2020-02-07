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16:21 07.02.2020

Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

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Сытник намерен обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда по делу о его незадекларированном отдыхе в Ривненской области

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека относительно решения украинского суда об административном взыскании с него в виде штрафа за неуказанный в декларации отдых в Ривненской области.

"Я буду направлять соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека, так как это единственный способ по действующему законодательству пересмотреть это решение", - сказал Сытник на пресс-брифинге "Результаты НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года" в пятницу в Киеве.

По его словам, у него есть подтверждение того, в чем именно было давление на суд и, как результат, необъективность судей, которые рассматривали это дело.

Сытник отметил, что если ЕСПЧ удовлетворит его обращение, тогда дело можно будет пересмотреть в Украине в кассационной инстанции. "Я ожидаю справедливое решение ЕСПЧ: установление давление на судей, нарушение процедуры, нарушение моего права на доступ к правосудию", - подчеркнул директор НАБУ.

Кроме того, он сообщил, что подал соответствующею жалобу в Высший совет правосудия.

В то же время, он сообщил, что если поступит требование оплатить штраф, то он его оплатит, но продолжит добиваться справедливого решения.

Как сообщалось, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму наличными". "Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому", - отметил он.

По его словам, в случае, если Сытник не предоставит документальных опровержений такого заявления работников охотничьего развлекательного комплекса, он, очевидно, будет иметь дело с протоколом о коррупции, который рассматривается судом.

В июле полиция вручила директору НАБО административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков (в связи с отдыхом на охотничьей базе). Позже в Сарненском районном суде Ровенской области прошел ряд заседаний по рассмотрению этого протокола и 6 сентября райсуд признал Сытника виновным и наложил на него штраф. Адвокат чиновника Владислав Кича подал апелляцию.

13 декабря апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции об административном взыскании, а 19 декабря Сытника внесли в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Теги: #набу #сытник #еспч
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