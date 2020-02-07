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10:02 07.02.2020

Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

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Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

Число людей, у которых обнаружен новый тип коронавируса, на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Иокогаме, выросло втрое, сообщает Минздрав Японии.

По данным министерства, еще у 41 человека на судне тест на новый тип коронавируса показал положительный результат.

Уточняется, что среди них 21 гражданин Японии, восемь граждан США, пять австралийцев, пять канадцев и по одному гражданину Аргентины и Великобритании.

Вновь выявленные заболевшие пассажиры в возрасте от 20 до 80 лет будут доставлены в медицинские учреждения Токио и близлежащих префектур Сайтама, Тиба и Канагава, а также префектуры Сидзуока в центральной Японии.

Ни у одного из них нет серьезных симптомов, сообщили в министерстве.

"Мы сделаем первоочередной задачей проверку здоровья пассажиров и экипажа круизного лайнера и примем тщательные меры по предотвращению инфекций", - заявил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като на пресс-конференции.

По его словам, двухнедельный карантин продлится до 19 февраля.

Ранее сообщалось о 20 заболевших.

Все зараженные будут доставлены в медицинские учреждения Токио.

Между тем посольство России в Японии сообщило, что российских граждан нет среди зараженных коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

"Мы получили сегодня информацию от японской стороны о том, что число людей на судне, у которых выявлен коронавирус увеличилось до 61 человека. К счастью, россиян среди них нет", - сказала пресс-атташе посольства РФ в Японии Татьяна Кочкина в эфире канала "Россия-24" (ВГТРК).

В посольстве отметили, что сотрудники консульского отдела посольства связались с каждым российским гражданином, который находится в данный на борту, и подтвердили эту информацию.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 45 членов экипажа. В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.

Как отметили в Princess Cruises, министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.

Теги: #коронавирус #лайнер #diamond_princess
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