В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 69 новых случаев смерти из-за нового коронавируса

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 69 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,447 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, жертвами стали 64 человека, выявлен 1,501 тыс. новый больной.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы 22,112 тыс. человек (в Ухане - 11,618 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 618 случаях (в Ухане - 478 случаев). После выздоровления из медучреждений выписано 617 человека, 15,804 тыс. больных продолжают лечение в больницах, боле 64 тыс. человек наблюдаются медиками с подозрением на заражение.