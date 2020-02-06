ГБР сообщило о подозрении сотруднику военной контрразведки СБУ, который передал несовершеннолетнему управление автомобилем

Следователи Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба ГБР в четверг, правоохранитель подозревается в допуске к управлению транспортным средством лица, не имеющего на это права, что повлекло к смерти потерпевшего (ст.287 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что правоохранитель, имея право на пользование транспортным средством марки "Chevrolet Cruze" передал управление автомобилем лицу, которому в то время было 17 лет, и которое не имело водительского удостоверения. Несовершеннолетний водитель нарушил правила дорожного движения и выехал в кювет, где автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

Так, в результате ДТП пассажир, находившийся на заднем сиденье автомобиля, от полученных травм погиб на месте.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.