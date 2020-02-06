Офис генпрокурора сообщил члену "МГБ "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и военнопленными

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили гражданину Украины о подозрении по фактам участия в незаконном вооруженном формировании "ДНР", контролируемом Российской Федерацией, и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными (ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.438 УК Украины).

"По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого "Министерства государственной безопасности "ДНР", жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в нечеловеческих условиях. Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора в четверг.

Таким образом, подытоживают в ведомстве, указанное лицо грубо нарушило Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949, ведь международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленных, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.