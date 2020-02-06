Движение большегрузных и крупногабаритных авто по Херсону с 16.00 будет запрещено

В Херсоне с 16.00 четверга будет запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Херсонской области.

"В связи с прогнозируемым осложнением погодных условий на территории Херсона сегодня с 16 часов будет запрещено движение большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования Херсона", - говорится в опубликованном на странице ведомства в "Фейсбук" сообщении.