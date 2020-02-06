События

09:37 06.02.2020

Полиция задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

2 мин читать
Полиция задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля "Мицубуши кольт", принадлежащего корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет", - написал Аваков на странице в Твиттере в четверг.

В свою очередь управление Службы безопасности Украины во Львовской области на странице в Фейсбуке сообщило, что СБУ разоблачила и задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода".

"В городе Одесса был задержан уроженец Хмельницкой области, который по версии следствия, совершил во Львове поджог автомобиля, принадлежащего супругам журналистов Галине и Василию Терещук", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили личность и маршрут перемещения злоумышленника, который после совершения преступления направился в Одессу. "Зафиксировано, что после бегства с места поджога исполнитель несколько раз менял внешний вид", - добавили в ведомстве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось, 30 января неизвестный поджег легковой автомобиль "Мицубуши кольт", принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Инцидент произошел в промежутке от полуночи до 00:10 минут на улице Кубийовича.

Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.

Теги: #радио_свобода #полиция #задержание #аваков #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:00 05.02.2020
Украинские полицейские будут учиться по международным стандартам CEPOL - Аваков

Украинские полицейские будут учиться по международным стандартам CEPOL - Аваков

15:41 04.02.2020
В Киевской области полиция разыскивает злоумышленника, который украл государственный флаг с мемориала

В Киевской области полиция разыскивает злоумышленника, который украл государственный флаг с мемориала

03:11 04.02.2020
Конфликт жителя Купянска с сотрудниками райотдела расследуется по двум статьям УК, назначена служебная проверка

Конфликт жителя Купянска с сотрудниками райотдела расследуется по двум статьям УК, назначена служебная проверка

18:09 03.02.2020
Правоохранители Киева задержали повредившего гирлянду на Аллее художников молодого человека

Правоохранители Киева задержали повредившего гирлянду на Аллее художников молодого человека

16:05 03.02.2020
В Харьковской области полицейские требовали $1 тысячу за непривлечение к уголовной ответственности

В Харьковской области полицейские требовали $1 тысячу за непривлечение к уголовной ответственности

11:23 03.02.2020
Во Львовской области пограничник насмерть сбил пешехода, открыто дело

Во Львовской области пограничник насмерть сбил пешехода, открыто дело

02:17 03.02.2020
В Полтавской области правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов

В Полтавской области правоохранители разоблачили сеть подпольных покерных клубов

20:12 02.02.2020
Полиция Киева разыскивает неизвестного, застрелившего мужчину в центре города

Полиция Киева разыскивает неизвестного, застрелившего мужчину в центре города

04:32 02.02.2020
СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России

СБУ задержала пограничника-дезертира, который скрывался в России

01:35 02.02.2020
Во Львове женщина напала на полицейскую

Во Львове женщина напала на полицейскую

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа

Баканов: Ни о каком давлении на телеканал "1+1" или притеснении свободы слова речь не идет, и идти не может

На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины - МИД Украины

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае у новорожденного выявили коронавирус

Всех жителей Уханя проверят на коронавирус

Тело 43-летнего сына экс-президента Киргизии Акаева найдено в элитном поселке на Рублевке без признаков насильственной смерти

Число жертв при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 3 человек

Под Офисом президента Украины проходит акция против создания рынка сельскохозяйственных земель

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд, два человека погибли

Сильные снегопады с порывами ветра в четверг приведут к нарушению движения транспорта

Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями центре Киева

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 28 тыс. человек, скончались 563

Еще 10 человек оказались зараженными коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА