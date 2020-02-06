Полиция задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля "Мицубуши кольт", принадлежащего корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет", - написал Аваков на странице в Твиттере в четверг.

В свою очередь управление Службы безопасности Украины во Львовской области на странице в Фейсбуке сообщило, что СБУ разоблачила и задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода".

"В городе Одесса был задержан уроженец Хмельницкой области, который по версии следствия, совершил во Львове поджог автомобиля, принадлежащего супругам журналистов Галине и Василию Терещук", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили личность и маршрут перемещения злоумышленника, который после совершения преступления направился в Одессу. "Зафиксировано, что после бегства с места поджога исполнитель несколько раз менял внешний вид", - добавили в ведомстве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось, 30 января неизвестный поджег легковой автомобиль "Мицубуши кольт", принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Инцидент произошел в промежутке от полуночи до 00:10 минут на улице Кубийовича.

Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.