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09:16 06.02.2020

Еще 10 человек оказались зараженными коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

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Еще 10 человек оказались зараженными коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

Еще десять человек на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине близ японской Иокогамы, показали положительный результат на новый коронавирус, сообщает в четверг министерство здравоохранения Японии.

По последним данным, общее число людей на судне, зараженных новым типом коронавируса, достигло 20 человек.

Эксперты предупреждают, что риск распространения вируса в замкнутом пространстве высок.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 045 членов экипажа. В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.

Как отметили в Princess Cruises, министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.

Теги: #коронавирус #лайнер #diamond_princess
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