События

20:46 05.02.2020

Тысячи китайских туристов не могут вылететь с Бали из-за приостановки полетов в Китай

2 мин читать
Тысячи китайских туристов не могут вылететь с Бали из-за приостановки полетов в Китай

Тысячи китайских туристов могут застрять на индонезийском острове Бали из-за того, что правительство Индонезии приостановило авиасообщение с материковой частью Китая, сообщило в среду китайское консульство города Бали Денпасар.

По данным консульства, на острове находятся по меньшей мере пять тысяч китайских туристов.

Некоторые из них рассчитывают на продление действия виз.

В консульстве также заявили, что надеются на оказание помощи китайским туристам со стороны иммиграционной службы Бали.

Отмечается, что отели острова дали гарантии, что к туристам из Китая будет проявлено хорошее отношение во время их продолжительного пребывания в стране.

Индонезия временно приостановила все полеты в Китай и из страны в среду 5 февраля в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса.

Власти Индонезии пока не сообщали о подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

Теги: #китай #туристы #индонезия #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:40 05.02.2020
Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

13:19 05.02.2020
В Пекине из-за коронавируса не работают почти 90% ресторанов – СМИ

В Пекине из-за коронавируса не работают почти 90% ресторанов – СМИ

09:57 05.02.2020
Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 24 тыс. человек, скончались 490 - Госкомздрав КНР

Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 24 тыс. человек, скончались 490 - Госкомздрав КНР

08:18 05.02.2020
Трамп заявил о стремлении положить конец войнам на Ближнем Востоке, обещал свободу народу Венесуэлы

Трамп заявил о стремлении положить конец войнам на Ближнем Востоке, обещал свободу народу Венесуэлы

16:44 04.02.2020
Moody's предупредило о рисках для ВВП Китая из-за вспышки коронавируса

Moody's предупредило о рисках для ВВП Китая из-за вспышки коронавируса

13:37 04.02.2020
Жалобы на самочувствие у пассажиров рейса, который прибудет из Китая, отсутствуют - ЦОЗ

Жалобы на самочувствие у пассажиров рейса, который прибудет из Китая, отсутствуют - ЦОЗ

11:36 04.02.2020
Hyundai приостановит производство в Южной Корее из-за нехватки выпускаемых в Китае компонентов

Hyundai приостановит производство в Южной Корее из-за нехватки выпускаемых в Китае компонентов

10:10 04.02.2020
МВФ уверен в стабильности экономического развития Китая в условиях борьбы с коронавирусом

МВФ уверен в стабильности экономического развития Китая в условиях борьбы с коронавирусом

10:09 04.02.2020
Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань средства противоэпидемической защиты – СМИ

Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань средства противоэпидемической защиты – СМИ

08:47 04.02.2020
Всемирный банк обсуждает с Китаем возможные меры оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Всемирный банк обсуждает с Китаем возможные меры оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины - МИД Украины

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет - Рябошапка

Чиновники КГГА присвоили 4 млн грн на незаконном патенте - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа"

Число пострадавших при инциденте с самолетом в Стамбуле возросло до 120 человек

Правительственные силы Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб - СМИ

Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму Приходько инкриминируют еще один эпизод - подготовку поджога генконсульства РФ в Украине - адвокат

Гражданин Бразилии осужден на 10 лет за контрабанду кокаина - прокуратура

Украинские полицейские будут учиться по международным стандартам CEPOL - Аваков

В Киеве в четверг на дорогах гололедица

В результате ДТП на трассе Киев-Харьков-Довжанский погибли 5 человек, еще один госпитализирован

На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины - МИД Украины

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА