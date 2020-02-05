На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины - МИД Украины

На борту круизного лайнера "Diamond Princess" возле берегов Японии находятся 25 граждан Украины - членов экипажа судна, сообщает Министерство иностранных дел Украины .

"По предварительной информации, на борту лайнера находится 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна. Посольство Украины в Японии принимает оперативные меры с целью проверки указанной информации и обеспечения надлежащего консульского сопровождения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в среду.

В министерстве пояснили, что лайнер "Diamond Princess" находится на рейде вблизи порта Иокогама (Япония), на судне объявлен карантин, начиная с 07.00, 05.02.2020 сроком на 14 суток. На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

"Сейчас на борту лайнера японские медики принимают меры с целью проведения диагностики всех, кто находится на судне", - подчеркнули в МИД. Также в министерстве отметили, что данный вопрос находится на особом контроле в МИД и Посольстве Украины в Японии.

Властью Японии организовано жизнеобеспечения судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки. После завершения карантина будет организовано дополнительное обследование, после чего будет приниматься решение об оставлении пассажирами борта лайнера.

Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных.