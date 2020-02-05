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17:56 05.02.2020

Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет - Рябошапка

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Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет - Рябошапка

Контакта между украинскими и иранскими следователями в деле о сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) нет, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Сотрудничество в рамках уголовного расследования: такого контакта с иранской стороной у нас нет. Мы не понимаем почему", - рассказал журналистам Рябошапка после своего выступления на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, несколько раз контакты с представителями Ирана у Офиса генпрокурора состоялись, но они не получили развития и проводились через представителей отечественного Министерства внутренних дел и посольства.

"Мне сложно это связать с чём-то. Очевидно, что это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Возможно, есть и другие причины", - добавил генпрокурор.

По словам Рябошапки, Украина уже подготовила проект создания общей следственной группы со странами, чьи граждане погибли на борту рейса PS752.

"Пока что, скажем так: шансы не очень велики, что будет общая следственная группа. Поэтому больше надежд на международную правовую помощь и на дипломатические каналы", - отметил генеральный прокурор.

Теги: #мау #авиакатастрофа #рябошапка #прокуратура #иран
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