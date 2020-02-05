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16:30 05.02.2020

Иран в связи со "сделкой века" США будет помогать палестинским вооруженным группам - Хаменеи

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Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, критикуя план США по ближневосточному урегулированию ("сделка века"), в среду заявил, что Тегеран будет оказывать помощь палестинским вооруженным группировкам.

"Палестинские военизированные организации поднимутся и будут сопротивляться. К счастью, это сопротивление в западной части Азии не ограничивается палестинцами, а затрагивает широкую область, и оно ежедневно растет. Иран считает своим долгом поддерживать палестинские группы и поможет им, как сможет", - цитирует слова Хаменеи агентство "Мехр".

По словам аятоллы, лучший способ решить палестинскую проблему - избрать правительство путем голосования среди всех выходцев из Палестины в мире, включая мусульман, христиан и иудеев. Однако Хаменеи призвал исключить из голосования "иммигрантов, поселившихся на оккупированных землях" в Палестине.

Также он подверг критике план США и выразил уверенность в его провале.

"Американский заговор со "сделкой века" умрет до того, как скончается (президент США Дональд - ИФ) Трамп", - подчеркнул Хаменеи.

Он отметил, что в этом плане судьба палестинцев была решена за их спиной. Аятолла добавил, что также не стоит обращать внимание на поддержку этого плана со стороны лидеров некоторых арабских государств. По словам Хаменеи, "они некомпетентны и не имеют уважения среди собственных народов".

Представленный 28 января план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Эта инициатива подверглась критике со стороны ряда стран, включая Турцию и Иран, а также со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества.

В минувшую субботу палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече ЛАГ объявил о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

Теги: #сша #палестина #иран #израиль
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