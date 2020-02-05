События

13:36 05.02.2020

Президент "Антонов" передаст 1 млн грн годовой премии на покупку медоборудования для госпредприятия

2 мин читать
Президент "Антонов" передаст 1 млн грн годовой премии на покупку медоборудования для госпредприятия

Президент госпредприятия (ГП) "Антонов" Александр Донец направит свою годовую премию в 1,2 млн грн (без учета налогов и сборов), согласованную госконцерном "Укроборонпром", на приобретение медицинского оборудования для медико-санитарной санчасти предприятия, сообщил он на встрече с представителями трудового коллектива.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Донец уточнил, что, согласно контракту с "Укроборонпромом", его месячный оклад составляет около 200 тыс. грн, а решение о премировании госконцерн принял по итогам эффективной прибыльной хозяйственной деятельности и экономических показателей "Антонова" в 2019 году.

По словам президента ГП, согласно положению, все руководители предприятий "Укроборонпрома" получают квартальные и годовые премии по результатам финансовой и экономической деятельности их предприятий.

Донец также отметил, что в последнее время значительно усилилось давление на руководство предприятия, в том числе со стороны некоторых народных депутатов, в решении чисто конструкторских, технических и хозяйственных вопросов, за которые, в соответствии с международными правовыми нормами, несет ответственность предприятие-разработчик самолетов и держатель их сертификатов типа.

Как уточнили в пресс-службе ГП, по результатам 2019 года "Антонов" уплатил в бюджеты разных уровней 1,02 млрд грн налогов, сборов и взносов.

Предприятие по итогам девяти месяцев 2019 года сократило выручку на 2,4% – до 5 млрд 275,3 млн грн, его чистая прибыль снизилась на 17,2% – до 609,6 млн грн.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники. По решению правительства с 2015 года входит в госконцерн "Укроборонпром".

Донец возглавляет госпредприятие с мая 2018 года.

Теги: #президент #медицина #премия #антонов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:06 02.02.2020
Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе "МАУ", $80 тыс. компенсации, но Украина считает эту сумму недостаточной - Зеленский

06:37 02.02.2020
В Эстонии партия министра иностранных дел призвала президента не отправляться в Москву на празднование Дня Победы

В Эстонии партия министра иностранных дел призвала президента не отправляться в Москву на празднование Дня Победы

20:31 31.01.2020
Макрон грустит по поводу Brexit и призывает создать мощную и эффективную Европу

Макрон грустит по поводу Brexit и призывает создать мощную и эффективную Европу

19:39 29.01.2020
Путин помиловал израильтянку Иссахар

Путин помиловал израильтянку Иссахар

14:15 29.01.2020
Большинство украинцев считают двигателем реформ в стране президента – опрос

Большинство украинцев считают двигателем реформ в стране президента – опрос

17:12 28.01.2020
Две россиянки пытались тайно вывезти из Украины медицинские приборы - Госпогранслужба

Две россиянки пытались тайно вывезти из Украины медицинские приборы - Госпогранслужба

19:53 27.01.2020
В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины

В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины

22:00 26.01.2020
Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

12:49 24.01.2020
Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

13:47 22.01.2020
Президентом Греции впервые избрана женщина

Президентом Греции впервые избрана женщина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аграрии выйдут 6 февраля на акцию протеста под Офис президента

Суд продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь - СМИ

Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения – Минобороны Украины

Дубилет опроверг заявления о фальсификации проведенной "электронной переписи"

Следователь ГБР вызвал нардепа Федину для письменного уведомления о подозрении

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

Государство должно вмешаться, если родители хотят выбрать для ребенка обидное или пренебрежительное имя - детский омбудсмен

Суд подтвердил, что Труба искусственно создавал основания для обращения следователей ГБР с ходатайствами в Печерский суд, утверждает адвокат Порошенко

МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских прав

В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

Аграрии выйдут 6 февраля на акцию протеста под Офис президента

Суд продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь - СМИ

В Пекине из-за коронавируса не работают почти 90% ресторанов – СМИ

Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения – Минобороны Украины

В Украине в четверг похолодает, на юго-востоке дождь сменится сильным снегом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА