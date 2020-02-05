Президент "Антонов" передаст 1 млн грн годовой премии на покупку медоборудования для госпредприятия

Президент госпредприятия (ГП) "Антонов" Александр Донец направит свою годовую премию в 1,2 млн грн (без учета налогов и сборов), согласованную госконцерном "Укроборонпром", на приобретение медицинского оборудования для медико-санитарной санчасти предприятия, сообщил он на встрече с представителями трудового коллектива.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Донец уточнил, что, согласно контракту с "Укроборонпромом", его месячный оклад составляет около 200 тыс. грн, а решение о премировании госконцерн принял по итогам эффективной прибыльной хозяйственной деятельности и экономических показателей "Антонова" в 2019 году.

По словам президента ГП, согласно положению, все руководители предприятий "Укроборонпрома" получают квартальные и годовые премии по результатам финансовой и экономической деятельности их предприятий.

Донец также отметил, что в последнее время значительно усилилось давление на руководство предприятия, в том числе со стороны некоторых народных депутатов, в решении чисто конструкторских, технических и хозяйственных вопросов, за которые, в соответствии с международными правовыми нормами, несет ответственность предприятие-разработчик самолетов и держатель их сертификатов типа.

Как уточнили в пресс-службе ГП, по результатам 2019 года "Антонов" уплатил в бюджеты разных уровней 1,02 млрд грн налогов, сборов и взносов.

Предприятие по итогам девяти месяцев 2019 года сократило выручку на 2,4% – до 5 млрд 275,3 млн грн, его чистая прибыль снизилась на 17,2% – до 609,6 млн грн.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники. По решению правительства с 2015 года входит в госконцерн "Укроборонпром".

Донец возглавляет госпредприятие с мая 2018 года.