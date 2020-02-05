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05:37 05.02.2020

Сенат США проведет заключительное голосование по импичменту Трампу

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Члены сената - верхней палаты Конгресса США - запланировали на среду финальное голосование по статьям импичмента президенту США Дональду Трампу.

Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Поскольку большинство в сенате США в настоящее время принадлежит республиканцам, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Таким образом, сенаторы поставят точку в этом деле.

Как сообщают западные СМИ, голосование намечено на 16:00 по местному времени.

Судебное разбирательство в сенате в рамках процедуры импичмента Трампу начались 21 января этого года.

Оно сосредоточено на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Согласно резолюции, регламентирующей проведение судебного разбирательства, в распоряжении команды Трампа и противостоящих ей демократических "менеджеров по импичменту" было по три дня, чтобы выступить со своими аргументами в рамках судебного процесса. В течение этих трех дней каждая из сторон имела возможность в течение максимум 24 часов излагать свою позицию на слушаниях.

Затем сенаторы в течение 16 часов могли выступить и задать свои вопросы и по делу.

После этого в сенате начались дебаты по вопросу вызова свидетелей.

Верхняя палата конгресса США проголосовала против вызова новых свидетелей на слушания в рамках процесса импичмента президенту, что существенно ускорило завершение процесса импичмента.

За вызов свидетелей высказались 49 сенаторов, а против - 51.

Инициативу пригласить дополнительных свидетелей выдвинули демократы, республиканцы же, напротив, выступали против нее, чтобы быстрее завершить процесс импичмента.

В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступали семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Именно Шифф и Надлер были в числе основных действующих лиц при рассмотрении темы импичмента президенту в Палате представителей.

Сенаторы же в данном случае являются присяжными.

Команда защиты Дональда Трампа ранее объявляла, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года. По их словам, "эта крайне пристрастная и безрассудная одержимость импичментом президента началась еще до его избрания, и продолжается и по сей день".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Теги: #сша #импичмент #голосование #сенат
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