Договоренности с мобильными операторами и регулятором позволят уже летом существенно улучшить Интернет в отдаленных уголках Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского во вторник сообщил, что продолжается работа над улучшением покрытия Интернетом отдаленных уголков Украины.

"Для этого мы вместе с мобильными операторами и регулятором договорились о возможности использования нового диапазона частот. Это даст нам возможность уже летом существенно улучшить качество связи на малозаселённых территориях", - сказал он на совещании, сообщает пресс-служба президента.