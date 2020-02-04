В Днепре все школы приостанавливают обучение до 17 февраля в связи с гриппом и ОРВИ

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г.Днепр приняла решение приостановить образовательный процесс в учреждениях образования города до 17 февраля.

"Внимание! В связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом, решением комиссии ТБЧС в городе Днепр приостанавливается учебный процесс в школах с 6 по 17 февраля", - написал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко на странице в Фейсбуке во вторник.

По информации департамента здравоохранения Днепропетровского городского совета, на 5-й неделе 2020 года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в г.Днепр по сравнению с предыдущей неделей выросла в 1,6 раза (на 36,5%).

"Зарегистрировано 7422 случая против 4710. Показатель заболеваемости по городу превышает эпидемический порог на 31,3% и выше показателя прошлого года в 1,6 раза (на 31%)", - сказано в сообщении.