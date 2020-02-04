События

13:23 04.02.2020

Завершено расследование недекларирования доходов бывшим гендиректором "Укроборонпрома" - САП

1 мин читать
Завершено расследование недекларирования доходов бывшим гендиректором "Укроборонпрома" - САП

Детективы Национального актикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГК "Укроборонпром" о завершении досудебного расследования по факту внесения им недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Во вторник, 4 февраля 2020 года, прокурором САП поручено детективам НАБУ сообщить о завершении досудебного расследования по факту подачи субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления экс-гендиректору ГК "Укроборонпром", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года чиновнику сообщили о подозрении по ст.366-1 УК Украины.

В декларации за 2016 год бывший чиновник указал доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее его гражданской жене, в том числе две квартиры стоимостью более 3 млн грн и автомобили Range Rover, стоимость которых достигает 10 млн грн.

Ни в САП, ни в НАБУ не сообщают имени уведомленного о подозрении экс-чиновника.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Павле Букине.

Букин уволен с должности главы "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года указом президента. Возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года.

Теги: #расследование #набу #сап #укроборонпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:22 04.02.2020
Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

Рада отклонила законопроект Зеленского о расширении полномочий президента при назначении руководителей ГБР и НАБУ

03:11 04.02.2020
Конфликт жителя Купянска с сотрудниками райотдела расследуется по двум статьям УК, назначена служебная проверка

Конфликт жителя Купянска с сотрудниками райотдела расследуется по двум статьям УК, назначена служебная проверка

15:57 03.02.2020
ГБР начало расследование смерти заключенного в карцере Одесского СИЗО

ГБР начало расследование смерти заключенного в карцере Одесского СИЗО

10:42 03.02.2020
Глава Госрезерва сообщил о предложенной ему взятке: правоохранители задержали одного из чиновников

Глава Госрезерва сообщил о предложенной ему взятке: правоохранители задержали одного из чиновников

10:29 31.01.2020
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева и директору фирмы-застройщика в причинении 9,3 млн грн ущерба

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главному архитектору Киева и директору фирмы-застройщика в причинении 9,3 млн грн ущерба

16:06 30.01.2020
Президент, вице-президент и директоры двух институтов НААН пополнили список подозреваемых в деле о присвоении земель в Киевской области

Президент, вице-президент и директоры двух институтов НААН пополнили список подозреваемых в деле о присвоении земель в Киевской области

11:48 30.01.2020
НАБУ задержало трех человек, предложивших взятку в $5 млн главе ФГИ за назначение директора ОПЗ

НАБУ задержало трех человек, предложивших взятку в $5 млн главе ФГИ за назначение директора ОПЗ

09:53 29.01.2020
Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка депутатом Верховной Рады VIII созыва

12:18 27.01.2020
Зеленский прекратил полномочия Витренко как члена набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский прекратил полномочия Витренко как члена набсовета "Укроборонпрома"

17:42 24.01.2020
НАБУ сообщило о подозрении четырем новым подозреваемым в деле завода "Краян"

НАБУ сообщило о подозрении четырем новым подозреваемым в деле завода "Краян"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия

Задержек с финансированием соцвыплат из-за недовыполнения по доходам госбюджета в январе не будет - Соколовская

Боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки, Красноговки, Травневого и Новотошковского

ПОСЛЕДНЕЕ

В 2020 году в Болгарию на реабилитацию отправят около 300 ветеранов войны - Минобороны

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

В Праге проходит первый украинско-чешский форум с участием Пристайко

Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому и ГБР

В Украине ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия

В Киеве в среду может выпасть до 10 см снега – КГГА

Задержек с финансированием соцвыплат из-за недовыполнения по доходам госбюджета в январе не будет - Соколовская

Боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки, Красноговки, Травневого и Новотошковского

Дубилет анонсировал пилот по централизации госзакупок с 1 марта, запуск электронного больничного – до 1 апреля, пилот по электронной акцизной марке - до 1 июля

В Литве обеспокоены наращиванием российской военной группировки в Калининградской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА