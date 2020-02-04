Завершено расследование недекларирования доходов бывшим гендиректором "Укроборонпрома" - САП

Детективы Национального актикоррупционного бюро сообщили бывшему генеральному директору ГК "Укроборонпром" о завершении досудебного расследования по факту внесения им недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Во вторник, 4 февраля 2020 года, прокурором САП поручено детективам НАБУ сообщить о завершении досудебного расследования по факту подачи субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления экс-гендиректору ГК "Укроборонпром", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года чиновнику сообщили о подозрении по ст.366-1 УК Украины.

В декларации за 2016 год бывший чиновник указал доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее его гражданской жене, в том числе две квартиры стоимостью более 3 млн грн и автомобили Range Rover, стоимость которых достигает 10 млн грн.

Ни в САП, ни в НАБУ не сообщают имени уведомленного о подозрении экс-чиновника.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Павле Букине.

Букин уволен с должности главы "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года указом президента. Возглавлял госконцерн с конца апреля 2015 года.