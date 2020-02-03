События

11:15 03.02.2020

В Гонконге бастуют медработники, требуя закрыть границу с материковым Китаем

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В Гонконге бастуют медработники, требуя закрыть границу с материковым Китаем

Больше тысячи работников гонконгских больниц участвуют в понедельник в забастовке, выступая за закрытие границы с материковым Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщает газета South China Morning Post.

Забастовку проводят только сотрудники, не задействованные на жизненно важных для пациентов больниц направлениях. Среди них медсестры, фельдшеры и некоторые врачи.

Во вторник, если требования медиков не удовлетворят, в забастовке могут принять участие уже 6 тыс. человек, уже входящих в категорию наиболее важных медицинских работников.

На выходных профсоюз медработников Гонконга потребовал от руководства Гонконга запретить въезд на его территорию всех путешественников с материкового Китая. Также профсоюз потребовал обеспечить медиков достаточным запасом масок.

Администрация Гонконга на прошлой неделе объявила о приостановке движения высокоскоростных поездов и паромов, связывающих его с материком. Перекрыты несколько въездов в Гонконг, запрещен въезд для тех, кто прибыл из Уханя - эпицентра коронавируса. В то же время глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила против перекрытия всех путей сообщения.

На территории материкового Китая новым типом коронавируса уже заболели порядка 17 тыс. человек, более 360 умерли. В Гонконге зафиксированы 15 случаев заболевания.

Теги: #гонконг #коронавирус #китай
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