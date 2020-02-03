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04:48 03.02.2020

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 17 тыс. человек - Госкомздрав КНР

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Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 17 тыс. человек - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника  число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 829 человек, смертельных случаев - на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один - в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тыс. человек, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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