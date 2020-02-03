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03:25 03.02.2020

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в китайской провинции Сычуань - сейсмологическая служба КНР

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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в китайской провинции Сычуань - сейсмологическая служба КНР

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на понедельник в китайской провинции Сычуань, сообщила сейсмологическая служба КНР.

Подземный толчок зафиксирован в 00:05 по местному времени.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения пришелся на административный центр провинции город Чэнду и залегал на глубине 21 км.

Данных о возможных разрушениях и пострадавших не поступало. Вместе с тем, в сообщениях СМИ отмечается, что жители, покидая дома, не забывали надевать маски и респираторы, поскольку в Китае распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию.

Теги: #провинция #землетрясение #китай
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