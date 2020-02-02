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23:34 02.02.2020

Спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо Киева

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Спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо Киева

Спасатели ликвидировали пожар на территории одного из депо в Дарницком районе Киева, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве.

"2 февраля в 21:20 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Оросительной, 31, что в Дарницком районе столицы… По прибытию, пожарные установили, что на территории депо в недействующем ангаре горят шпалы", - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В 22:13 спасатели локализовали пожар на площади 100 кв. м., и в 22:27 пожар был ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #киев #гсчс #украина #пожар
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