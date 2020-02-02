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20:12 02.02.2020

Полиция Киева разыскивает неизвестного, застрелившего мужчину в центре города

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Полиция Киева разыскивает неизвестного, застрелившего мужчину в центре города

Киевские правоохранители разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину в центре города, в Киеве проводится специальная полицейская операция, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть около 18 часов поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция", - говорится в сообщении, на официальной странице полиции Киева в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Полицейским установили личность погибшего, это - киевлянин, 1977 года рождения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - подытожили в полиции.

 

Теги: #киев #стрельба #украина #полиция
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