Возле Львова в опломбированной фуре нашли 4 граждан Афганистана

Четверых граждан Афганистана обнаружили возле Львова внутри опломбированного грузовика, перевозившего яблока из Македонии в РФ, сообщает пресс-служба патрульной полиции во Львовской области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 1 февраля около 22:00 на автозаправке в селе Гамалиевка Пустомытовского района Львовской области. "Водитель грузовика "Вольво" рассказал, что везет из Македонии в Россию яблока, а остановившись на заправке в Гамалиевке, услышал стук из прицепа и человеческие голоса. 53-летний мужчина сразу вызвал полицию, поскольку в автомобиле не должны были находится люди", - говорится в сообщении патрульной полиции.

По данным полиции, грузовик опломбировали в Румынии и пломбы не были повреждены. Полицейские сорвали пломбы, поскольку считали, что существует угроза жизни людей – по предварительным подсчетам, люди могли находиться в закрытом грузовике 5 суток без вентиляции. Внутри обнаружили четверых молодых людей.

Позже выяснилось, что все они являются гражданами Афганистана. Трое из них несовершеннолетние – 15-16 лет, а самому старшему 23 года. При них не обнаружили никаких запрещенных веществ.

Медики осмотрели афганцев и установили, что они не нуждаются в госпитализации.

Иностранцев передали сотрудникам миграционной службы.