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13:15 02.02.2020

МИД Эстонии упрекнул РФ в отказе признания Тартуского мирного договора

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МИД Эстонии упрекнул РФ в отказе признания Тартуского мирного договора

Министерство иностранных дел Эстонии обвиняет РФ в фальсификации истории.

В воскресенье, в связи с отмечаемым в Эстонии столетием заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой, глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу при возложении венка к памятнику герою национального эпоса Калевипоэгу заявил, что "Тартуский мир действует, правовая преемственность действует".

"Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это", - говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном после церемонии.

В то же время российская сторона считает Тартуский мирный договор историческим документом, утратившим юридическую силу.

Как сказала на брифинге 30 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 гг., утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН".

По ее словам, "в отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония - новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников и признанное международным сообществом именно в качестве такового".

"С учетом вышеизложенного Тартуский договор 1920 г. является недействительным и "принадлежит истории", - подчеркнула Захарова.

2 февраля 1920 года Эстонская республика и Советская Россия подписали в городе Тарту мирный договор, завершавший начавшуюся в 1918 году Освободительную войну в Эстонии. Согласно этому договору РСФСР первым в мире государством признавала де-юре независимость и самостоятельность Эстонской республики. По этому договору проходила и довоенная граница между Эстонией и Советским союзом, относившая в состав Эстонии ряд территорий к востоку от Нарвы, а также Печорский край, которые в 1944-45 годах были переданы в состав РСФСР и ныне входят в состав Ленинградской и Псковской областей РФ соответственно.

В настоящее время РФ рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, в то время как Эстония считает его действующим.

В 2005 году на действенность Тартуского мира в законе о ратификации подписанных в мае того же года эстонско-российских договоров о сухопутной и морской границе сослался и парламент Эстонии. В России этот шаг был воспринят как попытка зарезервировать в будущем территориальные притязания к РФ, и российская сторона отозвала подписи под договором.

Теги: #рф #эстония
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