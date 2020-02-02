Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

На Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая, сообщило в воскресенье местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"44-летний мужчина зарегистрирован как второй заразившийся новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2019 года", - говорится в сообщении отделения организации в твиттере по итогам брифинга с участием специалиста ВОЗ.

Отмечается, что оба зарегистрированных на Филиппинах носителя нового типа коронавируса - жители Уханя.

"Госпиталь Сан-Лазаро и Департамент здравоохранения заверили, что соблюдены все меры по предотвращению распространения инфекции, включая средства индивидуальной защиты медиков. Департамент здравоохранения устанавливает всех, кто мог контактировать с заболевшими", - добавили в ВОЗ.

На 1 февраля было подтверждено 126 случаев завоза нового коронавируса в 22 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания).

В Китае по состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени (19:00 МСК) с декабря прошлого года число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 14,38 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 304 случаях.

30 января ВОЗ по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.