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08:20 02.02.2020

Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

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 На Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая, сообщило в воскресенье местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"44-летний мужчина зарегистрирован как второй заразившийся новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2019 года", - говорится в сообщении отделения организации в твиттере по итогам брифинга с участием специалиста ВОЗ.

Отмечается, что оба зарегистрированных на Филиппинах носителя нового типа коронавируса - жители Уханя.

"Госпиталь Сан-Лазаро и Департамент здравоохранения заверили, что соблюдены все меры по предотвращению распространения инфекции, включая средства индивидуальной защиты медиков. Департамент здравоохранения устанавливает всех, кто мог контактировать с заболевшими", - добавили в ВОЗ.

На 1 февраля было подтверждено 126 случаев завоза нового коронавируса в 22 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания).

В Китае по состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени (19:00 МСК) с декабря прошлого года число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 14,38 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 304 случаях.

30 января ВОЗ по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Теги: #филиппины #коронавирус #воз #смерть
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