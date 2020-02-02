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06:37 02.02.2020

В Эстонии партия министра иностранных дел призвала президента не отправляться в Москву на празднование Дня Победы

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В Эстонии правящая партия Isamaa (Отечество) призвала президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) не отправляться в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

"В течение многих лет мы предпринимали усилия, чтобы Европа и другие страны мира поняли нашу историю и несправедливость, с которой Эстония и страны Восточной Европы столкнулись после окончания Второй мировой войны", - говорится в принятом в субботу заявлении партии.

"Отечественники", в ряды которых входит и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), заявили, что и президент должна осознавать эту несправедливость и действовать во имя повышения осведомленности об этом нарушении международного права.

"В условиях, когда президент России Владимир Путин пытается переписать историю Второй мировой войны и оправдывает заключение пакта Молотова-Риббентропа и нарушение международного права, по мнению партии "Отечество", президенту Эстонской Республики не следует отправляться 9 мая в 2020 году в Москву праздновать победу во Второй мировой войне над нацистской Германией".

Теги: #президент #министр #партия #эстония
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