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01:36 02.02.2020

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 45 новых случаев смерти из-за нового коронавируса

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В эпицентре распространения нового типа коронавируса, в китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 1,921 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 32 человека, выявлено 894 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья 9,074 тыс. человек, смертельный исход заболевания зафиксирован в 294 случаях (в Ухане - 224 случая). После выздоровления из медучреждений выписано 215 человек.

Теги: #коронавирус #провинция #китай #распространение
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