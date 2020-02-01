В результате ДТП с участием БМП боевиков на Донбассе обесточено Хорошее, подготавливают информресурсы для обвинения украинской армии

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием БМП незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной части Луганской области, без электроснабжения остался населенный пункт Хорошее, боевики подготавливают информационные ресурсы, дабы переложить вину за инцидент на украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул.Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская обл.) были повреждены линии электропитания и полностью обесточены населенный пункт", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

По информации украинских военных, представители местной оккупационной администрации, "мимикровани под так называемые органы власти "ЛНР", пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры".

В штабе подчеркнули, что данный факт в очередной раз "подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом".

"Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает. Уважение к своим согражданам, безусловное соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств является честью для Объединенных сил, в отличие от адептов "русского мира", для которых сознательная ложь давно стала нормой", – добавили в штабе ООС.