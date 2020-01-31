События

20:02 31.01.2020

143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине смогли снизить тарифы - Гончарук на совещании у Зеленского

2 мин читать
143 предприятия теплокоммунэнерго в Украине смогли снизить тарифы - Гончарук на совещании у Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в декабре 2019 года в ряде городов Украины удалось на 5-35%, снизить тарифы за тепло для потребителей, однако там, где они раньше были более экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем там, где они были завышенными, сообщается на официальном сайте президента Украины.

"В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", - сообщил Гончарук на совещании у президента Украины Владимира Зеленского по вопросам тарифов на теплопоставки и энергоэффективности в пятницу.

Премьер добавил, что на стоимость тепла в каждом регионе влияет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго, их оборудование, объемы потребления и потери тепла.

Глава государства отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полное отсутствие. Гончарук отметил, что правительство со своей стороны сделало все возможное для того, чтобы потребители этой зимой платили за тепло меньше.

Участники совещания согласились, что основной запас уменьшения стоимости тепла для населения не в снижении цен на газ, а в проведении эффективной термомодернизации зданий и реализации мер по энергоэффективности в жилом фонде.

По информации премьера, 31 город уже подал заявки для участия в программе термомодернизации.

Во встрече приняли участие руководители профильных министерств, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, руководитель Офиса президента Украина Андрей Богдан и его заместители.

Теги: #тепло #гончарук #зеленский #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:29 31.01.2020
Зеленский надеется на скорейшее решение вопроса об экстрадиции Левина из Болгарии

Зеленский надеется на скорейшее решение вопроса об экстрадиции Левина из Болгарии

15:17 31.01.2020
Зеленский поставил правительству ряд задач для предотвращения распространения китайского коронавируса в Украине

Зеленский поставил правительству ряд задач для предотвращения распространения китайского коронавируса в Украине

13:36 31.01.2020
Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

Зеленский: Украина готова расширять сотрудничество со США в оборонной сфере и рассматривает возможности закупки новых вооружений

13:09 31.01.2020
Зеленский не считает, что история вокруг импичмента Трампа ухудшила отношения Украины и США

Зеленский не считает, что история вокруг импичмента Трампа ухудшила отношения Украины и США

13:00 31.01.2020
США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают ее в стремлении стать членом НАТО и ЕС - Помпео

12:56 31.01.2020
Зеленский рассчитывает, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали

Зеленский рассчитывает, что США снимут торговые ограничения для Украины, включая защитную пошлину на импорт стали

12:55 31.01.2020
Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру

Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру

12:52 31.01.2020
Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

12:49 31.01.2020
Зеленский готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если он позволит добиться чего-то конкретного для Украины, но не как "политический путешественник"

Зеленский готов ехать в США с официальным визитом "завтра", если он позволит добиться чего-то конкретного для Украины, но не как "политический путешественник"

12:43 31.01.2020
Зеленский надеется на назначение спецпредставителя Госдепа США по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма

Зеленский надеется на назначение спецпредставителя Госдепа США по урегулированию конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Гончарук ожидает от МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры организации эвакуации граждан Украины из Китая из-за коронавируса

Боевики на Донбассе продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями оружие

Боевики продолжают ограничивать передвижение наблюдателей по оккупированным территориям

У незаконно осужденных РФ украинцев Лимешко и Дудки ухудшилось состояние здоровья - Денисова

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД опровергло информацию об алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

МВД опровергло информацию об алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

В США задержали двух человек, пытавшихся прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Помпео назвал умным решение Польши купить 32 американских F-32

Гончарук ожидает от МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры организации эвакуации граждан Украины из Китая из-за коронавируса

В 2019 году в Украине 111 детей совершили самоубийства или попытку суицида

В Швеции зафиксирован первый в стране случай заражения "уханьским" коронавирусом

Сандерс и Байден получают почти равную поддержку среди сторонников демократов – опрос

В море под Одессой прошли ходовые испытания нового корабля ВМС Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА