В море под Одессой прошли ходовые испытания нового корабля ВМС Украины

В Одессе успешно прошли ходовые испытания нового корабля Военно-морских сил Украины в открытом море.

"Корабль был заложен на заводе "Кузня на Рыбальском" и спущен на воду 23 апреля 2019 года. В настоящее время корабль дооборудуется на предприятии "Судоверфь Украина", - сообщает Министерство обороны Украины.

Специалисты предприятия и экипаж провели проверку качества работы механизмов и агрегатов корабля.

"По итогам испытания недостатков в работе механизмов не обнаружено. Экипаж положительно оценил возможности корабля", - уточняют в министерстве.