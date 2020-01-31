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19:02 31.01.2020

В море под Одессой прошли ходовые испытания нового корабля ВМС Украины

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В море под Одессой прошли ходовые испытания нового корабля ВМС Украины

В Одессе успешно прошли ходовые испытания нового корабля Военно-морских сил Украины в открытом море.

"Корабль был заложен на заводе "Кузня на Рыбальском" и спущен на воду 23 апреля 2019 года. В настоящее время корабль дооборудуется на предприятии "Судоверфь Украина", - сообщает Министерство обороны Украины.

Специалисты предприятия и экипаж провели проверку качества работы механизмов и агрегатов корабля.

"По итогам испытания недостатков в работе механизмов не обнаружено. Экипаж положительно оценил возможности корабля", - уточняют в министерстве.

Теги: #вмс #испытания #одесса
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Интерфакс-Украина
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