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16:49 31.01.2020

Боевики продолжают ограничивать передвижение наблюдателей по оккупированным территориям

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Боевики продолжают ограничивать передвижение наблюдателей по оккупированным территориям

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Донбассе сообщила о новых случаях препятствования работе наблюдателей со стороны незаконных вооруженных формирований.

Согласно информации в ежедневном отчете СММ от 30 января, боевики дважды отказали наблюдателям в проезде на оккупированную территорию через блокпост в районе населенного пункта Верхнешироковское.

"В двух случаях на блокпосту западнее н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований снова отказал патрулям Миссии в проезде, в одном случае объяснив это тем, что "в этом районе продолжаются инженерные работы". Находясь на блокпосту, наблюдатели видели, что гражданские транспортные средства пересекали блокпост в обоих направлениях", - сообщается в отчете.

Также согласно отчету от 31 января, в четверг 30 января наблюдателям СММ ОБСЕ отказали в пересечении блокпоста в районе населенного пункта Заиченко, что в 93 км на юг от Донецка.

"Двое вооруженных членов вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде в направлении н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка) и н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), сославшись на то, что "продолжаются работы по разминированию", - сообщают наблюдатели.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил в соцсети Facebook, через блокпост Верхнешироковское совершается проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

Также отмечается, что на блокпосте Верхнешироковское с начала 2020 года представители СММ зафиксировали более трети всех случаев ограничения свободы передвижения патрулей наблюдателей.

Теги: #оос #боевики #обсе #нвф
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