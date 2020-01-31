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14:57 31.01.2020

Впервые в России выявлены двое больных коронавирусом граждан Китая

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Впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая, сообщила вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова.

"Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.

Как сообщалось, в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, в стране зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Теги: #рф #коронавирус
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