Впервые в России выявлены двое больных коронавирусом граждан Китая

Впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая, сообщила вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова.

"Выявлено двое больных коронавирусом в России - в Забайкалье и Тюменской области, оба граждане Китая", - сказала Голикова журналистам в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.

Как сообщалось, в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, в стране зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.