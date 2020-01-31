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14:26 31.01.2020

Жительницу Севастополя обвинили в Москве в госизмене и сборе секретных сведений по заданию Киева

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Жительницу Севастополя обвинили в Москве в госизмене и сборе секретных сведений по заданию Киева

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене.

"Постановлением суда от 24 января продлен срок содержания под стражей в отношении Довгополой Галины Павловны на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 27 апреля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в совершении преступления 275 УК РФ (государственная измена), наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

В суде отказались от иных комментариев, уточнив, что материалы дела содержат гриф "секретно" и не могут быть разглашены.

Между тем, в ряде СМИ ранее сообщалось, что 64-летняя жительница Севастополя Довгополая была задержана сотрудниками спецслужбы в ноябре 2019 года. 27 ноября 2019 года по ходатайству следствия Ленинский районный суд Севастополя заключил ее под стражу на два месяца.

Позже женщина была доставлена в один из изоляторов Москвы.

29 ноября в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Севастополе гражданки России, "которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла собор секретных сведений военного характера".

Теги: #крым #арест #обвинение #суд
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