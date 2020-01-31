События

10:23 31.01.2020

Помпео в Киеве почтил память павших в конфликте на Донбассе

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Помпео в Киеве почтил память павших в конфликте на Донбассе

Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу утром в Киеве возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.

Возложение цветов транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

Перед этим американский дипломат провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Как сообщалось, Помпео прибыл в Киев вечером в четверг, 30 января. В пятницу у него также запланированы встречи президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Загороднюком, митрополитом Киевским и всей Украины, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, а также с коллективом посольства США в Украине.

Теги: #помпео #память #михайловский_собор
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