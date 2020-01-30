События

20:29 30.01.2020

Приоритетные мероприятия двустороннего диалога обсудили замглавы Офиса презиждента Украины и замглавы МИД Азербайджана

1 мин читать
Приоритетные мероприятия двустороннего диалога обсудили замглавы Офиса презиждента Украины и замглавы МИД Азербайджана

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафом Халафовым, в ходе которой собеседники обсудили приоритетные мероприятия двустороннего диалога на ближайшую перспективу.

"Игорь Жовква отметил важность реализации Украиной и Азербайджаном совместных проектов, прежде всего в инфраструктурной и энергетической отраслях. Халаф Халафов подтвердил настроенность Азербайджана углублять практическое сотрудничество с Украиной во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также высоко оценил действенное сотрудничество двух государств на международной арене", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы государства в четверг вечером.

Согласно информации, особое внимание во время встречи было уделено обсуждению ожидаемых результатов 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, который проходит в Киеве 30-31 января 2020 года.

Теги: #опу #замминистра #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 30.01.2020
Глава Офиса президента и представители компании SOCAR посетили приватизируемый ОПЗ

Глава Офиса президента и представители компании SOCAR посетили приватизируемый ОПЗ

18:21 17.01.2020
"Евросолидарность" направила запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

"Евросолидарность" направила запрос о причинах отсутствия руководителей Офиса президента, СБУ и МВД на совещании после авиакатастрофы в Иране

17:35 17.01.2020
Партия "Голос" направила в СБУ и Офис президента запросы о пребывании на территории Украины иностранцев, нарушивших правила въезда в АР Крым

Партия "Голос" направила в СБУ и Офис президента запросы о пребывании на территории Украины иностранцев, нарушивших правила въезда в АР Крым

16:04 15.01.2020
Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших – Офис президента

Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших – Офис президента

16:21 29.12.2019
Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось, 76 украинцев вернулись на подконтрольную Украине территории – Офис президента

Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось, 76 украинцев вернулись на подконтрольную Украине территории – Офис президента

13:24 29.12.2019
В ходе обмена на Донбассе освобождены первые 25 украинцев

В ходе обмена на Донбассе освобождены первые 25 украинцев

11:41 29.12.2019
Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

16:31 28.12.2019
Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

21:35 23.12.2019
Азербайджан не будет активно участвовать в "Восточном партнерстве" – Алиев

Азербайджан не будет активно участвовать в "Восточном партнерстве" – Алиев

10:09 20.12.2019
Кабмин уволил замминистра здравоохранения Качурец

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Качурец

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве на карантин закрыты 7 школ

Грымчака отпустили под домашний арест

В деле об убийстве Шеремета должны быть собраны дополнительные доказательства – Рябошапка

Зеленский и Помпео встретятся в пятницу в Киеве, общение с прессой запланировано на 12.00

Зеленский временно ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль из-за коронавируса решил не принимать рейсы из Китая

В суд направлено дело в отношении сообщника экс-директора стадиона "Авангард"

ГБР направило в суд дело о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

Круизные компании MSC и Costa отменили рейсы из китайских портов из-за коронавируса

Самолет ВВС Франции эвакуирует французов из карантинной зоны в Ухане

В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние

Распространение практики JCI-аккредитации больниц может повысить доверие к украинской медицине

30-31 января в Киевском национальном академическом театре оперетты состоятся концерты произведений Джорджа Гершвина

В Киеве на карантин закрыты 7 школ

Порошенко в пятницу не придет на допрос в ГБР из-за загранкомандировки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА