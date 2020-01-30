Круизные компании MSC и Costa отменили рейсы из китайских портов из-за коронавируса

Судоходные компании MSC и Costa отменили пассажирские круизы из китайских портов из-за вспышки коронавируса, сообщают в четверг европейские СМИ.

Базирующаяся в Женеве компания MSC отменила три запланированных рейса на круизном судне Splendida, который вмещает около 7 тыс. человек. Лайнер должен был отплывать в Японию 1, 5 и 9 февраля. Руководство судоходной компании заявило, что следующий рейс запланирован только на 14 февраля. Более того, корабль выйдет не из Шанхая, а из Сингапура. Такое решение было принято из соображений безопасности пассажиров и экипажа.

Кроме того, итальянская круизная компания Costa отменила девять рейсов из Китая, которые стояли в расписании до 4 февраля. В администрации подчеркнули, что мера является "временной".

Именно компании Costa принадлежит круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров на борту, который был заблокирован в порту города Чивитавеккья в четверг с утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Гонконга начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.

Руководство порта в итальянском Чивитавеккья планировало отпустить более 1 тыс. человек с борта круизного лайнера, заблокированного из-за подозрения на коронавирус, но мэр города Эрнесто Тедеско выступил против этого, сообщила газета "Репубблика".

По данным итальянской газеты "Маттино", мэр заявил, что до того, как появятся "конкретные новости", он не позволит высадку пассажиров с Costa Smeralda, чтобы "защитить здоровье населения".

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.