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18:10 30.01.2020

Предварительные результаты анализов исключают коронавирус на круизном лайнере в Италии

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Предварительные результаты анализов исключают коронавирус на круизном лайнере в Италии

Предварительные анализы не показали наличие коронавируса у двух пассажиров, находящихся на борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в итальянском порту, сообщает агентство АНСА.

Лайнер будет в карантине до тех пор, пока не поступят официальные результаты, отмечает газета "Репубблика".

Круизный лайнер, на борту которого находятся порядка 6 тыс. пассажиров, а также экипаж, заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Гонконга начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.

Анализы направили в одну из римских больниц. Китайскую пару изолировали от остальных туристов, они находятся в медицинском блоке лайнера.

По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян.

Теги: #италия #лайнер #коронавирус
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